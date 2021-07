Leister führt den Rotaryclub Mühlhausen

Mühlhausen. Was der neue Präsident des Mühlhäuser Rotaryclubs vorhat.

Der Tradition entsprechend, wechselt jeden Sommer die Präsidentschaft im Rotary-Club Mühlhausen. Vor der Kulisse des Klosters Anrode übergab Jonas Urbach (38) das Amt an Karl-Heinz Leister (57).

Urbach blickte auf ein Jahr zurück, indem sich die Clubmitglieder weitgehend allein virtuell in ihren wöchentlichen Meetings treffen konnten und das viele Aktivitäten und Projekte unmöglich gemacht hat. Trotzdem hat sich der Club in Stadt und Region engagiert, wie zuletzt etwa bei der Einladung für die Beschäftigten des Hufeland-Klinikums zum Bratwurstessen oder der Verteilung von Kulturtüten des 3K-Theaters an die Belegschaften von Pflegeheimen. Insgesamt hat der Club vergangenes Jahr 77.607,24 Euro für gemeinnützige Zwecke aufgebracht, davon allein fast 70.000,00 Euro für die Unterstützung sozialer Einrichtungen in Lugoj (Rumänien).

Leister werde die Schwerpunkte der Aktivitäten in den Bereichen Kunst und Kultur, der Förderung von Kindern und Jugendlichen und Themen der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit legen. Die Pflege der Freundschaft untereinander und zu den Partnerclubs Eschwege, Münster St. Mauritz und Lugoj (Rumänien) soll auch dem neuen Präsidenten ein Herzensanliegen sein.

Der Rotary-Club Mühlhausen wurde 1992 gegründet, zählt 39 Mitgliedern und sechs Ehrenmitglieder.