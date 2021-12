Lengefeld: Sanierung der Schänke geplant

Anrode. Nun werden Grundlagen für die Sanierung der Gemeindeschänke Lengefeld geschaffen. Mit diesem Kosten rechnet der Ort.

Die Sanierung der Gemeindeschänke in Anrodes Ortsteil Lengefeld wird nun angeschoben. Am Donnerstag ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister zur Vergabe von Planungsleistungen an das Mühlhäuser Ingenieurbüro Ortmann. Eine allererste grobe Schätzung hatte einen Sanierungsbedarf von rund 350.000 Euro festgestellt. Mehrere Bauphasen seien nötig, um das Gebäude wieder auf einen aktuellen Stand zu bringen, hieß es. Schwerpunkte dabei sind das Dach und die Decke des Saals. Daneben müssen Heizungsanlage, Elektrik und der Thekenbereich erneuert werden. Für die Grundlagenermittlung und die Vorplanung stehen vorerst 12.000 Euro aus der Investitionspauschale des Landes zu Verfügung. Der Ortsteilrat Lengefeld sieht die Sanierung der Gemeindeschänke auf seiner Prioritätenliste ganz oben. Die Pläne sind auch Grundlage für die Gemeinde Unstruttal, zu der Lengefeld ab 1. Januar 2023 im Rahmen der Gemeindeneugliederung gehören soll. Fördermöglichkeiten sollen geprüft werden.