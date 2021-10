Lernen braucht Bewegung

Kirchheilingen. Krankenkasse fördert Projekte zur Bewegung an zwei Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis. Thepra-Schule Bad Langensalza und Kirchheilingen profitieren.

Die Innungskrankenkasse IKK fördert Projekte zur Bewegung an zwei Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis. So werden die Thepra-Grundschule in Bad Langensalza und in Kirchheilingen mit je 2940 Euro unterstützt. Am Montag übergab Kornelia Müller (links) von der IKK die Förderung an Schulleiterin Susanne Kasten (2. von links) von der Kirchheilinger Grundschule. Mit dem Geld wird ein Sportwissenschaftler finanziert, den Schülern, Lehrern und Eltern Ideen vermittelt, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren.

„Wir geben uns Mühe, die Kinder in Bewegung zu bringen. Frühsport und Bewegungspausen im Blockunterricht sowie Sport- AG mit Fußball, Kegeln, Tischtennis, Floorball und Klettern am Nachmittag gehören dazu“, sagt Schulleiterin Kasten.