Maria Bachmann liest in der Buch- und Kunsthandlung Strecker in Mühlhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung in Mühlhausen mit Schauspielerin Maria Bachmann

Trotz des Erfolges hat die einstige Frau aus der Calgonit-Werbung ihr Leben nicht immer geliebt. Warum das so war, erfuhren am Montagabend die Interessierten in der Buch- und Kunsthandlung Strecker. Schauspielerin und Autorin Maria Bachmann ließ die Zuhörer tief in ihr Innerstes blicken und teilhaben an den Höhen und Tiefen ihres Daseins. Es sei ihr wichtig, die eigene Geschichte zu würdigen.

Mit Sprüchen aus ihrer Kindheit, von denen einer ihrer Autobiografie den Titel gab – Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast – führte sie in ihre Lesung ein, machte deutlich, dass ihr das Vertrauen ins Leben fehlte und die Verwurzelung in sich selbst. Der Vater, traumatisiert und innerlich zerrissen aus der Gefangenschaft heimgekehrt, die Mutter, eingeschüchtert und ohne Halt im Leben, konnten ihrer Tochter keine Geborgenheit geben. Es herrschte in der Familie der kleinen Maria eine Atmosphäre, der es an Zärtlichkeit fehlte. Berührungen wurden vermieden und Hinterfragen war unerwünscht.

Dennoch war ihr klar, dass sie etwas tragen würde im Leben. Als Jugendliche begann sie zu rebellieren, durchbrach das ungeschriebene Familiengesetz „Wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich“. Schuldgefühle waren bis ins Erwachsenenalter an der Tagesordnung. Sie verleugnete sich selbst, ihr eigenes Lebensgefühl, nur, um die Eltern, für die sich zuständig fühlte, die sich selbst nicht finden konnten, nicht zu verletzen. „Ich will hier weg“ – dieser radikale Schnitt musste sein, damit sie sich endlich um sich selbst kümmern konnte. Dennoch nahm sie die Fesseln mit in die Fremde, brauchte noch lange, um sich zu befreien.

Anekdoten kamen zu Gehör vom Alltag als Arzthelferin und von der Begegnung mit Udo Lindenbergs, der für Maria Bachmann neben der eigenen Kraft Ansporn war, den Traum der Schauspielerei zu verwirklichen.

Frauke Hohmann-Rockstroh, Fachärztin für Psychiatrie/Psychotherapie aus Mühlhausen, zeigte sich nach der Lesung wie andere begeistert. Sie empfiehlt das Buch wegen seines tiefsinnigen Inhaltes.