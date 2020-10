Letzte Arbeiten in Struther Kindergarten

Damit im Kindergarten „Ich bin ich“ in Struth nicht mehr nur 120, sondern 140 Kinder betreut werden können, gibt es Auflagen. Um die abschließend erfüllen zu können, wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Rodeberg am Dienstag die letzten sechs Aufträge für die Sanierung des Obergeschosses vergeben.

Bei den noch ausstehenden Bauarbeiten gehe es vor allem um Brand- und Schallschutzmaßnahmen, sagt Rodeberg-Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU). Die Räumlichkeiten im Obergeschoss bekommen außerdem einen frischen Anstrich und neue Böden.

In der Bauzeit würden die Gruppen zeitweise zusammengelegt, damit ein Raum nach dem anderen fertig gemacht werden könne. Die Arbeiten im Untergeschoss und auf der Außenanlage seien im Sommer fertig gestellt worden, sagt Zunke-Anhalt. Mit den nun vergebenen Arbeiten wolle man spätestens im Februar fertig sein. Abgeschlossen ist das Projekt dann aber noch nicht. „In einem Kindergarten gibt es immer etwas zu tun.“

148.000 Euro kosten die Arbeiten im Obergeschoss und im Außenbereich, finanziert mit Fördermitteln des Bundes. In den vergangenen zehn Jahren wurden bereits etwa 900.000 Euro in die Sanierung und die Umgestaltung des Kindergartens investiert.