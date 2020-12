Haussömmern. 2021 sollen Sanierungsarbeiten in St. Ambrosius in Haussömmern beginnen, wobei eine kleine Winterkirche in dem Gotteshaus entstehen soll.

Leucht-Kreuze sollen St. Ambrosius in Haussömmern in den Fokus rücken

Das Licht der Hoffnung leuchtet an der evangelischen Kirche St. Ambrosius in Haussömmern. Steffen Bärwolff vom Gemeindekirchenrat hat zwei Kreuze angefertigt, die er an den Fenstern anbrachte, damit sie in der Adventszeit erstrahlen. Ziel ist es, das Gotteshaus mehr in den Fokus zu rücken.