Liebäugeln mit dem Bürgermeisteramt

Mit dem Silvestertag wird die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen gegründet. Schlotheim, Bothenheilingen, Issersheilingen, Kleinwelsbach, Neunheilingen und Obermehler werden Ortsteile mit Ortschaftsverfassung. Bevor es soweit ist, wurden in den vergangenen Wochen 27 Straßen umbenannt. All jene Straßennamen verschwinden, die doppelt vorhanden sind. So kommen Namen wie Hauptstraße, Schulstraße, Sackgasse gleich in mehreren Orten vor. Zuletzt änderte der Schotheimer Stadtrat einige Straßenbezeichnungen.

Man habe dabei darauf geachtet, bei jenen Straßen den Namen zu ändern, bei denen es die wenigsten Anwohner gibt, sagt Nicole Gehret. Sie leitet die sich in Auflösung befindende Verwaltungsgemeinschaft. So gibt es in der Bergstraße in Schlotheim drei Häuser, sie werden künftig die Adresse Steinweg tragen. Insgesamt sind in der Kernstadt Schlotheim vier Straßen betroffen; im Ortsteil Mehrstedt ist es die Dorfstraße. Ab Februar 2020 könnten Bürger die neue Adresse in die Personalausweise und Reisepässe eintragen lassen. Bis dahin sollen alle Daten der Verwaltungsgemeinschaft auf den Modus Landgemeinde umgestellt sein.

Die neue Landgemeinde gilt zum 31. Dezember. So steht es im Gesetz, das der Thüringer Landtag verabschiedet hat. „Der Einfachheit halber reden wir aber vom neuen Jahr“, sagt Schlotheims Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU). Mit dem 6. Januar können auf dem Schlotheimer Rathaus Personalausweis und Reisepass umgeschrieben werden auf 99994 Nottertal-Heilinger Höhen.

Um die Kfz-Zulassung umschreiben zu lassen, muss der Weg auf die Zulassungsstelle des Unstrut-Hainich-Kreises in Mühlhausen auf sich genommen werden.

Mit dem Jahreswechsel sind Mehrstedt und Hohenbergen keine eigenen Ortsteile mehr. Der Schlotheimer Stadtrat hatte sich Anfang des Jahres dagegen entschlossen. Beide Dörfer gehen in der Stadt Schlotheim auf. Den Ortsteilstatus können sie frühestens 2024 wiedererlangen.

Schlotheims Bürgermeister Roth sieht noch viel Arbeit. „Ich vermisse gemeinsame Ziele der Ortsteile unserer Landgemeinde.“

Die Verwaltung mit Nicole Gehret an der Spitze stellt derzeit die Computertechnik um und erstellt den ersten Finanzhaushalt der Landgemeinde. Den möchte die VG-Chefin – wie auch Hauptsatzung und Geschäftsordnung als wichtige Arbeitsgrundlage für die Räte – „idealerweise schon im Januar dem Stadtrat vorstellen“. Dem Parlament gehören vorläufig 52 Mitglieder an – die bisherigen Stadt- und Gemeinderäte.

Probleme, einen Tagungsort zu finden, gebe es nicht, so Roth. In allen Ortsteilen gibt es Gemeindesäle, in Schlotheim auch das Schloss, in dem man tagen könne.

Das Gremium schrumpft mit der Kommunalwahl, die wohl Ende Mai stattfinden wird, auf 21 Frauen und Männer.

Mit dem neuen Stadtrat wird auch der erste Bürgermeister der Landgemeinde gewählt. Roth kündigt bereits jetzt an, kandidieren zu wollen, Gehret trägt sich offensichtlich ebenfalls mit diesem Gedanken: „Ich schließe eine Kandidatur zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus.“

Zwar gilt nach dem Gesetz eine Übergangszeit von drei Jahren, um die Steuern anzugleichen, doch formuliert Gehret das Ziel ehrgeiziger: Es solle gelingen, „in überschaubarer Zeit“ die Hebesätze „verträglich anzugleichen“.