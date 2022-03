Liebestolle Tierwelt

Susan Voigt über einen besonderen Frühlingsanfang.

Der Frühling steht vor der Tür und das bekomme ich in diesem Jahr auf ganz andere Art und Weise zu spüren. Offenbar machen sich Frühlingsgefühle in der Tierwelt schon sehr zeitig bemerkbar. Seit dem Wochenende belagern nämlich gleich drei Kater unseren Garten und schmachten unsere Gratiskatze lautstark an. Gratis deshalb, weil wir sie beim Hauskauf mit dazu bekommen hatten.

Normalerweise lebt sie überwiegend draußen. Seit dem Wochenende aber bevorzugt sie das Haus nun doch. Und ich kann sie da verstehen – Männer können echt anstrengend sein. Und diese drei Exemplare lassen wirklich nicht locker. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass sich die Herren absprechen. Denn egal wann ich nach draußen schaue, ein graues, weißes oder schwarzes Fellgesicht schaut auf jeden Fall zurück.

Die Katzendame sieht sich das Schauspiel meist vom Fensterbrett aus an – und lässt sich dabei offensichtlich kräftig feiern. Aus dem Schnurren kommt sie beim Anblick ihrer Verehrer zumindest nicht mehr heraus.

Allerdings muss ich sowohl die Herren als auch die Gratiskatze enttäuschen. Katzenbabys sind nicht vorgesehen, weshalb eine Zusammenführung der liebestollen Tiere ausgeschlossen und der Termin beim Tierarzt bereits vereinbart ist.