Lilly ist Namengeberin für neues Café in Mühlhausen

Mit vielen Freunden und Bekannten feierten Tobias Kusch, seine Partnerin Stefanie Liewald und deren Töchterchen Lilly (5) am Sonntag die Eröffnung ihres neuen Cafés am Äußeren Frauentor in Mühlhausen. Lilly ist Namengeberin für das Eis- und Frühstückscafé, das täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet hat. Das Paar lebt in der nahe gelegenen Zinkengasse. Vier Mitarbeiter hat Geschäftsführer Tobias Kusch eingestellt, der für die Selbstständigkeit seien Job als Produktionsleiter aufgegeben hat. Etwa drei Jahre stand das Lokal leer. „Wir waren früher immer gerne hier Eis essen“, sagt Kusch. Im Urlaub in Ägypten habe er ein Buch gelesen mit dem Titel „Das Café am Rande der Welt“, da sei die Idee geboren. Danach wurden viele Messen besucht und das Lokal liebevoll und modern eingerichtet. Neben dem Frühstücksangebot findet man hier 18 Sorten Eis, die hier wechselnd angeboten werden.