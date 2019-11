Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linke im Unstrut-Hainich-Kreis: Doppelspitze bestätigt

Cordula Eger aus Herbsleben und Dirk Anhalt aus Mühlhausen sind am Samstag im Amt als Vorsitzende des Kreisverbandes der Partei Die Linke bestätigt worden. Die deutliche Mehrheit der anwesenden Mitglieder stimmte beim Parteitag im Puschkinhaus für eine weitere Amtszeit des Führungsduos.

Mit dem Abschneiden ihrer Partei im Unstrut-Hainich-Kreis bei der Landtagswahl zeigten sich beide sehr zufrieden, wenngleich die Regierungsbildung in Erfurt schwierig werde. Cordula Eger zog im Wahlkreis 9 über die Liste in den Landtag ein. Sie will ein Büro in Bad Langensalza einrichten und zusätzlich das von Jörg Kubitzki in Mühlhausen übernehmen, der nicht wieder kandidierte.

Der 102 Mitglieder starke Kreisverband verzeichnete einen Mitgliederzuwachs nach der Wahl. Zwölf Menschen traten in die Partei ein, die meisten im Alter unter 25 Jahre. Zum einen sei das der Präsenz der Partei im Wahlkampf geschuldet, zum anderen den Mitnahmeeffekten der 2016 gegründeten Linksjugend sowie Protestaktionen gegen Rechts, sagte Anhalt.

Am Samstag wurden auch die weiteren Mitglieder des achtköpfigen Vorstandes gewählt. Dazu gehören Schatzmeisterin Anja Rebenschütz (Blankenburg), Gabriele Merésse (Bad Tennstedt), Marcus Hoffmann (Bad Langensalza), Sigrid Luck, Steffen Thormann und Andreas Krone (alle Mühlhausen).