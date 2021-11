Linke im Unstrut-Hainich-Kreis: Wahl wird nicht mit Wahlkampf gewonnen

Steffen Thormann will sich beim nächsten Landesparteitag als stellvertretender Landesvorsitzender aufstellen lassen.

Großengottern. Der Linke-Kreisverband Unstrut-Hainich hat bei einer Versammlung die Bundestagswahl ausgewertet. Warum im nächsten Wahlkampf mehr zwischen Stadt und Land unterschieden werden muss?

„Wir haben es vergeigt“, sagte der Schatzmeister der Thüringer Linke, Holger Hänsgen, über den Ausgang der Bundestagswahl im September. Bei einer Versammlung des Linke-Kreisverbands Unstrut-Hainich Freitag in Großengottern ging es unter anderem um das schlechte Wahlergebnis, mögliche Fehler, Konsequenzen und den künftigen Kurs.

Es habe laut Hänsgen mehrere Faktoren gegeben, die vor allem die Basis nur bedingt beeinflussen konnte. Neben der abgesagten Landtagswahl, den Wahlkampf-Inhalten, innerparteilicher Zerstrittenheit und einem zu geringen Fokus auf Ost-Themen als Kernkompetenz ging es auch um die Art und Weise des Wahlkampfs – vor allem auf dem Land. „Wir müssen künftig besser unterscheiden zwischen Stadt und Land“, meint Hänsgen. Mietendeckel interessiere die Menschen hier weit weniger als zum Beispiel in Berlin.

„Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht“, sagte der Mühlhäuser Steffen Thormann. Etwa 26.000 Zeitungen und Flyer wurden verteilt, jede Menge Plakate aufgehangen und Infostände in den Städten aufgebaut.

Auch die Bundestagskandidatin Martina Renner sei oft dabei gewesen. „Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht präsent waren“, sagte auch die Landtagsabgeordnete Cordula Eger. Sie freue sich, dass Renner ihr Wahlkreisbüro in Mühlhausen eröffnen wird.

Trotz allem müssten künftig andere Wege gefunden werden, um nicht nur neue Wähler, sondern auch die eigenen Parteimitglieder zu mobilisieren. „Wir müssen reden, unsere Politik erklären und Probleme mitnehmen“, so Eger.

Dass Wahlen nicht in Wahlkämpfen gewonnen werden, davon ist der Kreisvorsitzende Dirk Anhalt überzeugt. „Ich werde mich in Zukunft dafür einsetzen, dass wir Plakate als Wahlwerbung ganz abschaffen. Wir verbrauchen damit nur jede Menge Ressourcen und erzielen damit null Wirkung“, so Anhalt.