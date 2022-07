Linke-Politikerin spendet für Verein Stadtmauerturm in Bad Langensalza

Bad Langensalza. 500 Euro gab es für den Verein Stadtmauerturm in Bad Langensalza. Hierfür ist das Geld gedacht.

Eine 500 Euro Spende für den Bad Langensalzaer Kulturverein Stadtmauerturm hat die Herbsleber Landtagsabgeordnete für Die Linke, Cordula Eger, übergeben. Das Geld ist für ein Bootscamp in Mirow. Dort erholen sich seit Montag 54 Kinder aus dem Landkreis. Das Geld kommt vom Verein Alternative 54 Erfurt. Der Name leitet sich aus dem Artikel 54 der Thüringer Verfassung ab, in dem der Diätenautomatismus für Landtagsabgeordnete festgeschrieben ist. „Die Vereinsmitglieder spenden monatlich einen Teil ihrer Diäten zur Förderung wichtiger Initiativen im Freistaat, unterstützen soziale Projekte und engagieren sich in Sport, Kultur, Bildung und Erziehung. Mit Stichtag 30. Juni wurden bisher 1,6 Millionen Euro gespendet“, so Eger.