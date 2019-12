2017 ging es zum Neujahrslauf am Mühlhäuser Lindenbühl leicht winterlich zu.

Mühlhausen. Am ersten Sonntag im Jahr 2020, am 5. Januar, geht es auf ein paar Runden entlang der historischen Stadtmauer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lockerer Benefizlauf für die Region

Das neue Jahr beginnt wieder sportlich aktiv: Am ersten Sonntag im Januar, 5. Januar, findet – traditionell – der Mühlhäuser Neujahrslauf statt. Den organisiert der Rehasportverein.

2020 erlebt die Veranstaltung in den Parkanlagen am Lindenbühl, ab 10 Uhr, ihre 18. Auflage. Die Startgebühr beträgt 4 Euro; Kinder unter 12 Jahre starten kostenlos. Es sind nicht bloß Läufer, sondern auch Walker sowie Nordic-Walker und Rollstuhlfahrer eingeladen, ein paar lockere Runden am Lindenbühl zu drehen.

Eine Schleife an der historischen Stadtmauer ist etwa 1,6 Kilometer lang. Da es ein gemütlicher Auftakt für die gesamte Familie werden soll, haben die Organisatoren wieder keine Zeitmessung anberaumt, heißt es vom Rehasportverein. Zudem wird ein Euro der Startgebühr der Stiftung Westthüringen zur Verfügung gestellt. Im Januar 2019 kamen gut 630 Euro zusammen. Die Stiftung ist eine Mitgliederinitiative der VR Bank Westthüringen, die Kultur, Bildung und soziales Engagement in der Region fördern möchte.