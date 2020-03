Mihla. Saubere Regelungen in Grundstücksangelegenheiten sind am Kalksteintagebau in Scherbda nötig, denn einiges ist da durcheinander geraten.

Lösungen für Eigentumsfragen am Kalksteintagebau gesucht

Ordnung und saubere Strukturen soll die Verwaltung des Amtes Creuzburg gemeinsam mit der Betriebsleitung in die zum Teil unübersichtlichen Grundstücksfragen am und im Kalksteintagebau in Scherbda bringen. Diesen Auftrag erteilte der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag in Mihla der Verwaltung. Initiatoren dieses Vorstoßes sind die Fraktionen von SPD und UWG.

Im Zuge der Zustimmung zum Hauptbetriebsplan des Kalksteintagebaus für 2019 bis 2021 im Januar hatten die Fraktionen recherchiert und festgestellt, dass nicht alle Grundstücke des Tagebaus im Eigentum der Firma SB Bauanlagen Stregda sind. Sie sind zum Teil in kommunaler und in einem Fall privater Hand. Das Unternehmen hatte behauptet, dass alle Flächen in seinem Besitz seien. Zehn Leitlinien zur Agenda 21in Thüringen im Blick Im Blick hat der Stadtrat parallel die zehn Leitlinien zur Umsetzung der Agenda 21 in Thüringen im Hauptbetriebsplan. Diese soll der Tagebaubetrieb umsetzen. „Dabei spielen Kreislaufwirtschaft und Flächenverbrauch eine große Rolle hinsichtlich des Verbrauchs natürlicher Ressourcen“, heißt es in der Stellungnahme der Antragsteller. Nicht nur für Stadtratsmitglied Lutz Kromke (SPD) ist es ein Gebot der Stunde, Klarheit in die Grundstücksangelegenheiten am Steinbruch zu bringen, denn irgendwann werde dort der Abbau zu Ende gehen und der Betrieb den Steinbruch renaturieren müssen. Da wolle das Amt Creuzburg aus der Verantwortung sein. Zudem tangiert die Grundstücksfrage das Areal, auf dem das abgerissene Türmchen in Scherbda stand. 1999 hatte die Stadt Creuzburg dieses Grundstück mit der Steinbruchfirma getauscht, erklärte Ortsteilbürgermeister Schwanz. Er appellierte, der Stadtrat möge sich bis zur nächsten Sitzung eine Meinung darüber bilden, in welcher Bauart – aus Robinie oder verzinktem Stahl – der Turm wieder aufgebaut werden soll. Die Sache dulde jetzt keinen Aufschub mehr. Bisher hatte die Stadt Creuzburg die etwa 7500 Euro Kosten für den Wiederaufbau nicht im Etat, hieß es. Geschäftsbeziehungseit Anfang der 1990er Jahre Die Ursprünge der Geschäftsbeziehungen zwischen Kommune und Steinbruchbetrieb liegen im Jahr 1991 als Scherbda und dann Creuzburg noch eigenständig waren. Scherbdas früherer Ortsteilbürgermeister Klaus Rödiger (CDU) und Creuzburgs Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz (CDU) informierten über einstige mündliche Absprachen mit dem Unternehmen, in denen Grundstücke gegen Schotterlieferung verpachtet worden seien. Auch Mihla habe auf dieser Basis lange Zeit 300 Tonnen Schotter erhalten, hieß es. Der Sportplatzbau in Creuzburg 2004 profitierte ebenfalls von dieser Abmachung. „In den letzten Jahren wurde der Schotter aber nicht mehr geliefert“, weiß Ronny Schwanz. In einem Fall beläuft sich die Pacht auf jährlich 15.000 Euro. Dieser Vertrag laufe bis August 2027. Nun müssten die Grundstücksangelegenheiten neu verhandelt, Ordnung in die Angelegenheit gebracht werden. Dass man sich beim Waschen auch nass macht, zieht Lutz Kromke ins Kalkül. Soll heißen: die Grundstücksanalyse könnte eventuell auch Überraschungen ans Tageslicht befördern. 2,15 Millionen Euro umfasstAntrag für Städtebauförderung Beschlossen hat der Stadtrat auch den Antrag für das Städtebauförderungsprogramm Creuzburg 2020. In Mihla war dieser Beschluss noch vor der Verschmelzung der Gemeinden Mihla, Creuzburg und Ebenshausen gefasst worden. Der Antrag umfasst Projekte mit einem Gesamtvolumen von 2,15 Millionen Euro. Der Eigenanteil beträgt 71.660 Euro. Aus dem Antrag entfernt worden war das Gebäude Marktstraße 4, das rückgebaut werden soll. Das Projekt soll über ein anderes Förderprogramm realisiert werden, hieß es in der Sitzung in Mihla.