Ein Teil der Initiative „Herzlich Grün“ sind Baumpflanzungen – wie hier Ende Dezember in Herbsleben.

Logo für Initiative „Herzlich Grün“ gesucht

Das Landratsamt ruft Kinder und Jugendliche des Unstrut-Hainich-Kreises dazu auf, kreativ zu werden. Bis Ende März werden Logo-Vorschläge gesucht für die Initiative „Herzlich grün – Lebensvielfalt zwischen Unstrut und Hainich“, teilt die Projektverantwortliche Theresa Menge mit. Damit es sowohl in Broschüren und Flyern, wie auch im Internet sowie auf großen Bannern und Plakaten zum Einsatz kommen könne, müsse das Logo den Namen und den Inhalt der Initiative widerspiegeln und eindeutig erkennbar und zeitlos sein. „Die drei besten Entwürfe sollen Preisgelder erhalten.

Logo-Vorschläge gehen an: Theresa Menge, Lindenbühl 28/29, 99974 Mühlhausen oder per E-Mail an herzlichgruen@unstrut-hainich-kreis.de