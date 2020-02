Wenn die Straßenlampe dunkel bleibt, kann man das online an die Mühlhäuser Stadtverwaltung melden.

Mühlhausen. Schnell einen Mangel ans Rathaus melden, dass soll ab sofort in Mühlhausen möglich sein.

Mängel ins Mühlhäuser Rathaus melden

Es ist ein weiterer Schritt der Stadt Mühlhausen auf dem Weg zu einem digitaleren Rathaus. Seit dieser Woche ist der Mängelmelder aktiv: Unter „maengelmelder.muehlhausen.de“ können Mängel per Onlineformular gemeldet werden – die defekte Straßenlaterne, ein beschädigtes Verkehrsschild, ein verschmutzter Spielplatz.

Der Nutzer gelangt direkt auf eine Internetseite; diese ist laut Mitteilung aus dem Rathaus für mobile Endgeräte optimiert. Um ein Ärgernis zu melden, seien nur wenige Klicks erforderlich. Der Nutzer könne auch eine E-Mail-Adresse angeben und werde dann per Mail über den Bearbeitungsstatus informiert. „Die Stadt behält sich vor, bei offensichtlicher Verletzung von Rechten Dritter oder Beleidigungen Bilder und Texte sofort zu löschen“, heißt es. Nicht zuständig ist der Mängelmelder für Notfälle.

Der Mangel werde – je nach ausgewählter Kategorie – an die zuständige Stelle innerhalb der Stadtverwaltung weitergeleitet. Bearbeitet werden die Mängel innerhalb der Dienstzeiten der Verwaltungsmitarbeiter – also zwischen Dienstag und Freitag. „Der Mängelmelder soll helfen, dass Informationen noch schneller und zielgerichteter an den zuständigen Stellen ankommen und Probleme behoben werden“, heißt es von Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).