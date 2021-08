Männerberatung macht Station in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Männerberatung Projekt A4 macht bei ihrer Sommertour Station in Mühlhausen.

Auch Männer sind in Partnerschaft oder Familie von Gewalt betroffen. Leider wissen die wenigsten Männer aber, wo es Hilfsangebote gibt. Daher will die Männerberatung in Thüringen Projekt A4 bei ihrer Sommertour aufklären. Am Donnerstag, 5. August, machen diese mit ihrem Infostand zwischen 10 und 14 Station am Steinweg in Mühlhausen.

Ziel sei es, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und über das Thema zu informieren, welches gesellschaftlich noch immer wenig Beachtung findet, heißt es in der Mitteilung. Das Projekt A4 ist ein thüringenweites Beratungsangebot für männliche Betroffene von Partnerschaftsgewalt und Stalking und wird gefördert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.