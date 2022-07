Märchenfest im Bad Langensalzaer Schlösschenpark

Bad Langensalza. Auf große und kleine Besucher warten am Samstag viele Attraktionen am Friederikenschlösschen.

Zum Märchenfest lädt die Kur- und Tourismus-GmbH in Bad Langensalza am Samstag, 30. August. Von 14 bis 18 Uhr erwartet die Besucher im Schlösschenpark laut Ankündigung ein abwechslungsreiches Programm. So erzählt Andreas vom Rothenbarth alte Märchen. Ein weiterer Höhepunkt ist die musikalische Märchenstunde mit Lektor Leo Fabelstein. Märchenbilder können in der historischen Druckerei am Friederikenschlösschen gedruckt und ausgemalt werden. Auch eine Hüpfburg und ein Karussell sind da, ebenso Stände mit Ballwerfen, Glitzertattoos und Leckereien.

Eintritt für Kinder bis 13 Jahre ein Euro, Erwachsene fünf, ermäßigt drei Euro. Kinder im Märchenkostüm haben freien Eintritt