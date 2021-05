Mann aus Schönstedt sitzt in Untersuchungshaft

Schönstedt. Nach Hausdurchsuchungen gehen die Ermittlungen der Polizei weiter.

In Untersuchungshaft sitzt jetzt ein 58-jähriger Mann nach den Hausdurchsuchungen am Donnerstag in Schönstedt. Er soll mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Mengen mit Waffen gehandelt haben. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung eine größere Menge verschiedener Drogen, Bargeld und zwei Waffen.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hatte gegen den Mann Haftantrag gestellt. Ein Richter schickte ihn dann am Freitagvormittag in Untersuchungshaft. Laut Polizeisprecherin Fränze Töpfer laufen gegen den Tatverdächtigen die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Mühlhausen.