Niederdorla: Mann lässt Hunde auf Schwäne los - Zeugin gesucht

Niederdorla. Polizei will Verstoß gegen das Tierschutzgesetz nachgehen.

Am 16. September ließ gegen 19.15 Uhr ein 51-jähriger Mann seine Hunde auf eine Schwanenfamilie am Stausee Oppershausen (Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis) los, heißt es in einer Polizeimeldung. Dabei wurde ein Schwan verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei eine wichtige Zeugin. Die bisher nicht bekannte, mutige Frau sei damals dazwischen gegangen und habe vermutlich Schlimmeres verhindert, heißt es weiter. Diese Zeugin wird als eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau mit dunklen, schulterlangen Haaren beschrieben. Sie soll mit einem silberfarbenen VW Touran unterwegs gewesen sein. Die Kriminalpolizei Mühlhausen bittet diese Zeugin, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.