Mann läuft mit Samurai-Schwert durch Mühlhausen

Mühlhausen. Mehrere Bürger geben Hinweise zu dem sich auffälligen Mann.

Am frühen Donnerstagmorgen beobachtete eine Mühlhäuserin, wie ein Mann an einem Geschäft der Linsenstraße die Schaufensterscheibe einschlug und aus der Auslage ein Samuraischwert entnahm. Danach entfernte sich der Täter. Dank weiterer Hinweise von Bürgern, dass ein sich auffällig verhaltender Mann mit einem Schwert durch die Innenstadt bewegt, konnte laut Polizei gezielt nach ihm gefahndet werden.

Durch Polizisten stelltenden 32-jährigen Mann in der Feldstraße und nahmen ihn vorläufig fest. Die Person wurde in die Obhut einer psychiatrischen Fachklinik übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

