Mann nach Messerattacke in U-Haft

In der Nacht zum Samstag, 20. Juni, kam es in Mühlhausen zu einem Messerangriff, bei dem zwei Brüder im Alter von 30 und 36 Jahren schwer verletzt worden sind. Die Polizei in Mühlhausen nahm am Montagabend nach einem Hinweis in einem Einkaufsmarkt in der Thomas-Müntzer-Straße, einen 23-jährigen Mann vorläufig fest. Der aus Afghanistan stammende Mann schweigt zur Tat. Er wurde am Mittwoch einem Haftrichter in Mühlhausen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 23-Jährige wurde in eine Haftanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an. Noch ist unklar, ob der Mann alleine gehandelt hat oder mehrere Personen an der Tat beteiligt waren.

Jugendliche Sprayer ertappt

Ein Zeuge informierte am Montagnachmittag die Polizei über eine aktive Gruppe von Sprayern in der Unterführung Im Flarchen. Polizisten erwischten die Vier, zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren im schwarzen Weg. Sie hatten mit roter Farbe ACAB an eine Wand gesprüht. Gegen das Quartett aus Mühlhausen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Unfall mit Minibagger: Zwei Männer in Mühlhausen verletzt

