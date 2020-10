Mühlhausen. In Mühlhausen wurde ein 32-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls. Zwei Jugendliche und eine Frau wurden vorläufig festgenommen.

Mann nach Raubüberfall in Mühlhausen im Krankenhaus - Jugendliche festgenommen

Opfer eines schweren Raubes wurde am Donnerstagabend ein Mann in Mühlhausen. Wie die Polizei am Freitag informierte, wurde er gegen 23 Uhr durch zwei Männer und eine Frau angegriffen und bedroht.

Sie entrissen ihm einen Einkaufsbeutel und stahlen seine Geldbörse. Der 32-Jährige stürzte zu Boden und kam verletzt ins Krankenhaus. Die Täter flüchteten. Ermittlungen führte die Polizei schließlich zu zwei 16-jährigen Jugendlichen und einer 19 Jahre alte Frau.

Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.