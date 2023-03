Mann wird in Mühlhausen zusammengeschlagen - einer der Täter kommt sofort in JVA

Mühlhausen. Nach einer Schlägerei in Mühlhausen ist einer der Täter sofort in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Ein Mann ist in Mühlhausen von mehreren Personen zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, zeigte er am Donnerstagabend in der Mühlhäuser Polizeidienststelle die Körperverletzung an.

Die Polizei konnte zwei der drei Tatverdächtigen fassen. Gegen einen der Männer lag ein Haftbefehl vor, er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Der zweite Täter stand unter dem Einfluss von Alkohol, ihm wurde Blut abgenommen.

