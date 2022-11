Maria ist Thema im Haus der Kirche in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Dezember-Ausgabe der Akademie am Vormittag in Mühlhausen widmet sich der Mutter Jesu.

Bei der Akademie am Vormittag am Dienstag, 6. Dezember, um 10.30 Uhr im Haus der Kirche steht Maria, die Mutter Jesu, im Mittelpunkt. „Maria – verehrt, verdrängt, vertraut“ – so lautet die Überschrift des Vortrages von Andreas Piontek, Superintendent im Kirchenkreis Mühlhausen.

Sie fasziniert die Menschen bis heute – besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. Und sie hat unterschiedliche Bedeutung in der Evangelischen, Katholischen und Orthodoxen Kirche. Piontek fragt: Wer war Maria und was haben die Quellen außerhalb der Bibel bewirkt?

Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Akademie am Vormittag ist ein Bildungsangebot der evangelischen Kirche in Mühlhausen.