Kirche entgeht knapp einer Katastrophe

Zum Jahresrückblick 2019 wird in diesen Tagen vielfach an den Großbrand von Mitte April in der Kathedrale Notre-Dame de Paris erinnert. Deren unversehrt gebliebene Orgel ist Mühlhausens Stadtorganist Danny P. Wilke bestens bekannt. Was der breiten Öffentlichkeit kaum in Erinnerung sein dürfte, ist die Tatsache, dass die Marienkirche in Mühlhausen vor 30 Jahren nur knapp einer ähnlichen Katastrophe entkommen war.

Aus heutiger Sicht ein letztlich glimpflich ausgegangenes Ereignis vom 16. November 1989, das während der Wendewirren eine Randnotiz in der Tagespresse war und ein letzter Fall für die Staatssicherheit wurde: „Gestern um 8.00 Uhr durchbrach ein BRD-Bürger mit seinem Pkw die Eingangstür zur Marienkirche in Mühlhausen. Im Inneren des zur Zentralen Gedenkstätte Deutscher Bauernkrieg gehörenden Gebäudes versuchte er, seinen Pkw in Brand zu setzen und flüchtete“, meldete damals die Lokalausgabe der Tageszeitung Das Volk ungewöhnlich knapp.

Ein Foto der Polizei zeigt das Auto der Marke Ford, das nach dem Durchbrechen der Tür des Westportals und der Zwischentür unter der Orgelempore zum Stehen gekommen war.

Elmar Döring schritt ein und verhinderte so vermutlich den Brandanschlag auf die Marienkirche. Foto: Reiner Schmalzl

Erst zehn Jahre nach dem mysteriösen Vorfall kamen nähere Details an die Öffentlichkeit, als der frühere Museumschef Rolf Barthel in einem Zeitungsbeitrag an Einzelheiten erinnerte. So habe ein Mann aus Eschwege mit seinem Auto zunächst vor dem Laden der Büromaschinenfirma Döring an der Pfortenstraße 21 Ecke Bei der Marienkirche geparkt. Der Unbekannte habe mit einem Kanister das Geschäft betreten und bat um Benzin. „Der Mann benahm sich sehr merkwürdig, und Herr Döring lehnte das ab. Der Mann stieg wieder in seinen Pkw, bog nach links zum Haupteingang der Marienkirche ab und fuhr mit Vollgas durch die verschlossene Tür, durchbrach sie und riss die folgende Schwingtür aus den Angeln“, hielt Rolf Barthel fest. Anschließend habe der Mann mitgebrachte Lumpen mit Öl getränkt und versucht, diese anzuzünden. Hätte er Benzin gehabt, wäre ein Großbrand nicht ausgeschlossen gewesen und zumindest die Sauer-Orgel ein Raub der Flammen geworden, befürchtete der damals zuständige Museumsdirektor.

„Herr Döring hatte den Lärm vernommen, eilte herbei und trieb den Brandstifter in die Flucht“, so Barthel weiter. Der kurze Zeit später festgenommene Tatverdächtige sei zunächst in das Bezirksfachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Pfafferode gekommen und später abgeschoben worden.

Meldung vom 17. November 1989 in der Zeitung Das Volk. Foto: Reiner Schmalzl

Das Motiv des verhinderten Brandstifters ist bis heute unbekannt. Für Barthel war klar, dass der geistesgegenwärtig handelnde Anwohner Elmar Döring offensichtlich einen Großbrand mitten in der Stadt verhindert hatte. Dem heute 79-jährigen Mechanikermeister ist dafür aber nie offiziell gedankt worden.