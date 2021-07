Mario Niemand führt Feuerwehr in Marolterode

Marolterode. Generationswechsel vollzogen. Drei Anwärter ernannt.

Zur Neuwahl des Wehrführers kamen in Marolterode die Freiwillige Feuerwehr und der Feuerwehrverein nach langer Pause zusammen. Gewählt wurden als neuer Ortsbrandmeister Mario Niemand und als sein Stellvertreter Sascha Tomat. Die Leitung der Jugendwehr liegt wieder bei Beate Gold und den Vorsitz der Alters-und Ehrenabteilung übernimmt Winfried Neubert.

Des weiteren gab es bei der Versammlung Ehrungen für langjähriges Engagement in Sachen Feuerwehr im Ort. Die Kameraden Bernd Boss, Wolfram Tanz, der Wehrführer Winfried Neubert sowie der Vereinsvorsitzende und zugleich Bürgermeister der Gemeinde, Joachim Haase (parteilos), wurden aus ihren Ämtern in den Ruhestand verabschiedet. Das nahm der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Heinrich Goldmann vor, der das Wirken dieser kleinen Feuerwehr lobte. Goldmann freute sich auch, dass mit Erich Niemand, Johannes Niemand und Oliver Eckhard drei künftige Einsatzkräfte als Feuerwehr-Anwärter aufgenommen werden konnten. Joachim Haase und Winfried Neubert dankten für die Unterstützung bei ihrer Tätigkeit. „Ein Generationswechsel bei der Leitung der Feuerwehr ist nun angesagt“, so Haase. Neubert erhielt die Ehrenmedaille des Thüringer Feuerwehrverbandes in Silber, Haase die in Bronze.