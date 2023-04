Süße Gründonnerstagsbrezeln sind in Mühlhausen Tradition, ebenso der Markt an diesem Tag. Stadtbewohner, die keine essen, bekommen Eselsohren, heißt es.

Markt in Mühlhausen zum Gründonnerstag: Brezeln gegen Eselsohren

Mühlhausen. Buntes Treiben auf dem Untermarkt mit vielen Ständen und Angeboten am 6. April.

Mit dem Ostermarkt am Gründonnerstag startet traditionell die Frühlingssaison in Mühlhausen, am 6. April von 9 bis 17 Uhr auf dem Untermarkt. Der ASB-Kindergarten „Anne Frank“ schmückt dafür mit dem Gartenbau-Förderverein schon tags zuvor den Altweiberbrunnen österlich.

Auf dem Markt gibt es Spielzeug, Töpferwaren, Bekleidung, Süßigkeiten, Bücher, Floristik, Strohhasen und andere Geschenkideen, Auch Leckereien sind im Angebot, wie Käse- und Wurstspezialitäten, Honigprodukte, Liköre und Weine, Tee, Kräuter, dazu Schmuck und Wellnessprodukte, Korbwaren, Haushalts- und Gartenhelfer sowie Kunsthandwerk wie die Dottermänner der Holzwerkstatt Meinhardt aus dem Eichsfeld.

Neu dabei ist laut Ankündigung die „KreativSeele“ aus Heilbad Heiligenstadt mit kleinen Kinderaktionen wie Keramikgips bemalen. Ebenfalls erstmals vertreten ist die Imkerei „Alte Schule“ aus Heyerode, bei der es auch Informationen rund um die Biene gibt. Für Essen und Trinken ist reichlich gesorgt – nicht zu vergessen: Auch für die traditionelle Mühlhäuser Gründonnerstags-Brezel. Die sollte jeder Einwohner der Stadt essen, weil ihm sonst Eselsohren wachsen.