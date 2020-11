Marktlücke als Brettspieler

Selbstmacher-Filme aus dem Internet, sogenannte Do-it-yourself-Videos, sind eine feine Sache. Hatte ich in der Kindheit keinen besonderen Draht zu handwerklichen Fähigkeiten entwickelt und war auch als Jugendlicher mit Hammer und Stichsäge ziemlich unbegabt, helfen mir die Filme nun ziemlich auf die Sprünge. Aber man sollte nicht dem erstbesten Internet-Lehrmeister trauen.

Fundamente anlegen, Trockenbau, Fliesen kleben: Im Grunde habe ich schon mein halbes Haus und die ganze Gartengestaltung der Internet-Anleitungen zu verdanken.

Insofern hat so eine Videoplattform auch einen praktischen Nutzen – neben der ganzen Unterhaltung natürlich. Denn Katzen-Videos sind bekanntermaßen eine Erfolgsgeschichte. Manche schauen anderen auch gerne dabei zu, wie sie in Missgeschicke tappen. Der Mensch ist von Natur aus schadenfroh – gut, wenn am Ende auch alle darüber Lachen können.

Einen Trend habe ich aber offenbar verpasst: Seit neuestem schauen sich meine Jungs sehr lange Videos an, in denen Menschen Computerspiele spielen. Was ist mir entgangen? Werden nun X-Box, Playstation und Wii nutzlos? Ober kann ich gar eine Marktlücke füllen, indem ich mir fortan beim Spielen von Halma, Mühle oder Mensch ärgere Dich nicht zugucken lasse?