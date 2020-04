Landkreis. Kritik gab es, weil in vielen Orten die kostenlos verteilten Masken schnell alle waren. Landrat Harald Zanker (SPD) will nun für Nachschub sorgen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Masken-Nachschub für einige Orte

In einigen Orten will Landrat Harald Zanker (SPD) weitere kostenlose Mund-Nasen-Masken austeilen. Grund dafür ist Kritik, denn schon wenige Minuten nach Öffnung der Ausgabestellen gab es vor allem in den Dörfern keine Masken mehr. Zanker will nun abfragen, welche Kommunen hier besonders betroffen waren. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Er bittet die Bürger noch einmal, sich selbst mit Mundschutz auszurüsten. Die Aktion sei nur als Überbrückung gedacht gewesen, weil das Land die Maskenpflicht mit sehr kurzer Frist eingeführt hatte. Laut Landrat sei es nie Plan gewesen, jeden Bürger mit Masken auszustatten. Seit vergangenen Freitag teilt der Landkreis diese kostenlos aus. Laut Zanker habe jeder der Orte für jeweils 60 Prozent seiner Einwohner Masken bekommen.