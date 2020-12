Maskenverweigerer aus Bad Langensalza will erneut vor Gericht

Der Maskenverweigerer von Bad Langensalza will erneut vor Gericht. Sein Anwalt strebt ein neues Verfahren an, bestätigte der zuständige Richter am Amtsgericht Mühlhausen. Grund sollen Formfehler sein. Ende November wurde der Einspruch des 56-Jährigen gegen einen Bußgeldbescheid über 260 Euro vom Gericht verworfen. Er hatte beim Einkaufen keine Maske getragen und sich auf ein Attest berufen. Das wollte er den Kontrolleuren des Ordnungsamts nicht zeigen und flüchtete mit dem Auto. Zur Verhandlung wollte der Mann auch keine Maske tragen, weshalb er für das Gericht unentschuldigt fehlte. Das Attest hatte er zur Prüfung weder der Ordnungsbehörde noch dem Gericht vorgelegt.