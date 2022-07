Materialpakete für Kitas im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Materialpakete gehen an alle Kindergärten im Unstrut-Hainich-Kreis (Symbolbild).

Unstrut-Hainich-Kreis. Bücher und Karten zu verschiedenen Themen sollen die pädagogische Arbeit unterstützen.

Das Landratsamt hat Materialpakete für 71 Kindergärten und alle Besucher einer Tagespflege im Unstrut-Hainich-Kreis zusammengestellt. Das Geld dafür stammt vom Land aus Mitteln für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

In den Paketen sind der Mitteilung zufolge Literatur und Karten für die tägliche pädagogische Arbeit. Dabei gehe es um Themengebiete wie Sexualerziehung, Demokratiebildung, Nachhaltigkeit, Toleranz, Kinderrechte und gewaltfreie Pädagogik. So können sich Kinder dem Aspekt der Diversität beispielsweise mit Holzstiften in verschiedenen Hautfarben und Puppen spielerisch nähern, heißt es weiter.