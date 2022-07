Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis Maut-Stelle an der Dorfstraße

Guten Morgen im Unstrut-Hainich-Kreis: Sabine Spitzer über die unkonventionelle Suche nach Einkommensquellen.

Die Ortsdurchfahrt in Urleben ist stellenweise kaputt. Die Gemeinde will sie reparieren. Das stand dieser Tage schon in dieser Zeitung.

Eigentlich ist eine grundhafte Sanierung nötig. Doch das Projekt im Alleingang umzusetzen, dazu fehlt der Gemeinde das Geld. Der Abwasserzweckverband kann frühestens 2035 das Kanalnetz ausbauen. Denn auch dieser braucht für das Vorhaben Fördermittel und hat erst in zwölfeinhalb Jahren Aussicht darauf. Also heißt es für die Gemeinde warten, Löcher flicken – und hoffen, dass die Straße bis 2035 hält.

Beim Debattieren des Problems jüngst in der Gemeinderatssitzung wurde wie übrigens auch woanders vielerorts bedauert, dass die Kommunen für die Durchfahrtsstraßen zuständig sind. Denn durch diese rollt nicht nur regionaler Verkehr.

Beim Sinnieren wie die Gemeinde an Geld kommt, kam die Idee: Man stellt ein Häuschen auf und kassiert Maut. Was natürlich nicht ernst gemeint war.

Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Wie sich überall zeigt, ist bei der Suche nach neuen Einkommensquellen offensichtlich Fantasie gefragt.