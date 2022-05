Medizingeschichte im Stadtmuseum Bad Langensalza

Bad Langensalza. Kriegsbedingte Verletzungen und deren frühere Behandlungsmethoden sind Thema eines Vortrags.

Das Stadtmuseum lädt für den 28. Mai, 15 Uhr zu einem medizingeschichtlichen Vortrag ein. Jörg Nogosek, Arzt für Chirurgie am Robert-Koch-Krankenhaus Apolda, zeigt an Verletzungen und deren Behandlungsmethoden die Geschichte der Militärmedizin in Mitteldeutschland. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Führung durch die Sonderausstellung „Schlacht von Langensalza 1866“. Der Eintritt kostet 2,50 Euro plus Museumseintritt.