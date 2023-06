Mega Open-Air startet am Freitag in Grabe

Grabe. Ein Mega Open-Air mit Musik der 90er und 2000er Jahre startet am Freitag in Grabe. Das sagen die Organisatoren, so steht es um den Aufbau.

Seit Tagen läuft der Aufbau zum großen Venga-Venga--Open-Air auf dem Festplatz am Ammerweg in Grabe. Gewerkelt wird an Bühne, Licht und Soundanlage. Das Portal am Einlass der Partyarena ist bereits aufgebaut. „Wir liegen gut im Zeitplan und freuen uns auf ein grandioses Fest am Freitag. Das Wetter wird gut. Einlass ist ab 19 Uhr“ heißt es von Mike Nordmann und Kevin Herold, die die Party für ihren Sportverein 1. FC Birntal organisieren. Karten gibts im Ticketshop oder an der Abendkasse. Bis zu 1500 Gäste werden in Grabe erwartet. Die Venga-Venga-DJs haben seit ihrer Gründung im Jahr 2015 bisher über 600 Shows in mehr als 300 Städten der Republik gespielt und weit über eine Million Zuschauer erreicht, heißt es auf der Internetseite der Partymacher.