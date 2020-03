Mehr als 1000 Kinder in fünf Jahren

Die rasante Entwicklung erstaunt sie noch immer. Marlen Wolf (38) brachte das Mutter-Kind-Turnen im Stile eines Kängurus in die Region. Fünf Jahre ist das her. Kanga-Training nennt sich das. In den verschiedenen Formen – und damit in den verschiedenen Altersklassen – hat die Frau aus Bickenriede inzwischen 1000 Kinder aus der Region auf ihrem Weg begleitet.

Im sechsten Monat schwanger, machte sie sich 2014 auf nach Wien, um Kanga-Trainerin zu werden. Knapp eine Woche dauerte der Kurs dort, dem folgten vier Prüfungen.

Das Konzept stammt von Nicole Tascher aus Wien, die nach der Geburt ihres dritten Kindes überlegt hat, wie sie schnell wieder sportlich fit werden kann. Entstanden sind verschiedene Trainingsformen, die eines eint: Mutter und Kind trainieren gemeinsam. Das Kind fange allerdings zumeist schon nach wenigen Minuten an zu schlafen.

In Bickenriede und in Niederdorla begannen die ersten Kurse. Dabei sollte es ursprünglich auch bleiben. Doch das Gebiet der Kanga-Sportler wuchs bis nach Bad Langensalza und auf den Kerbschen Berg bei Dingelstädt.

Kanga-Training sei speziell auf die Bedürfnisse von Frauen nach der Geburt ausgerichtet. Oftmals bringe es Frauen das erste Mal nach dem Schulsport wieder in Kontakt mit sportlicher Bewegung. Das Angebot ist erweitert auf Kleinkindsport im Vorschulalter. Oft ist Marlen Wolf im Freien unterwegs, zuweilen auch mit der ganzen Familie der Kinder. „Nach den Kursen haben die Eltern eine ganze Palette von Angeboten, die sie in den nächsten zehn Jahren mit ihren Kindern nutzen können“, sagt die studierte Betriebswirtin. Sie habe beobachtet: „Viele Mütter, auch in meinem Alter, kennen die Angebote der Region nicht.“

Das gemeinsame Sporttreiben von Mutter und Kind sieht Marlen Wolf als Chance, beide für die Sportvereine zu gewinnen. Einige „ihrer“ Mütter seien in den vergangenen Jahren selbst zu Übungsleiterinnen im Ehrenamt geworden.

Auf einige Skeptiker traf Wolf, als sie sich aufmachte, die Zwergensprache in der Region zu etablieren. Anliegen der Zwergensprache: Die Kinder sollen zeigen, was sie wollen. Marlen Wolfs Sohn Hugo, inzwischen drei, war der Erste, der die Zwergensprache lernte. Marlen Wolf wollte ihn besser verstehen. Dass es funktioniert, davon ist die Eichsfelderin überzeugt und erzählt immer wieder gern eine Episode aus einem Kanga-Kurs, bei dem auch Hugo dabei war. „Ich habe ihn mit Zeichensprache gefragt, ob er Hunger habe. Als er ‘ja’ gezeigt hat, war meine Frage ‘Apfel oder Banane’. Und Hugo hat die typische Schälbewegung gemacht.“ Inzwischen sind auch diese Kurse, für deren Teilnahme es Geld von einigen Krankenkassen gibt, in der Region akzeptiert. Mehr noch: Laut Marlen Wolf sind sie immer binnen kürzester Zeit ausgebucht.

Dass sie den Büroarbeitsplatz gegen einen als Selbstständige mit wechselnden Arbeitsorten getauscht hat, sie habe es noch nie bereut. Die Kurse bietet sie – mit einer Ausnahme – immer vormittags an. Dazu kommt an einem Tag das Vereinstraining bei der SG Bickenriede. 19 Kinder zwischen vier und sechs treiben bei ihr Sport. Das kommt offenbar an; es gibt eine Warteliste.

„Meine beiden Kinder haben enorm von meinem beruflichen Weg profitiert“, sagt sie. Neben Hugo gibt es die fünfjährige Heidi. Beide sind gern bei den Kursen. „Sport und Bewegung in der Natur sind für sie etwas Selbstverständliches.“