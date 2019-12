Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Geld für Baumschnitt

Zusätzliche Ausgaben von 6500 Euro für die Entfernung von Totholz bewilligte der städtische Haupt- und Finanzausschuss von Bad Langensalza. Der Beschluss war nötig, weil die Kosten in dieser Haushaltsstelle nicht exakt vorhersehbar sind, aber auch, weil diese Aufgabe die Stadt zunehmend in Anspruch nehme, sagte Fachbereichsleiter Ingo Günther.

Vor allem an der Straße zur Thiemsburg sei es nötig, abgestorbene Buchen und Kiefern zu entfernen, die der Stadt gehören: „Das wird langsam zur Dauerbaustelle.“ Das gehe aufgrund der Verkehrsverhältnisse an der Straße außerdem nur, indem man die Gehölze von oben her abtrage. „Wenn das Wetter 2020 wieder so wird, wird es dort dramatisch“, sagte Günther.