Mehr Geld vom Land für Familienprojekte

Die Mittel aus aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ für den Unstrut-Hainich-Kreis sind aufgestockt worden. 916.000 Euro stehen in diesem Jahr für Projekte zur Verfügung, teilte Landrat Harald Zanker (SPD) mit. Einen entsprechenden Förderbescheid habe er vor kurzem erhalten.

Im letzten Jahr hatte der Kreis fast 764.000 Euro aus dem Programm bekommen. Mit dem Geld gefördert wurden unter anderem bestehende Projekte wie Familien- und Frauenzentren und der Badebus. Auch neue Ideen wurden ins Leben gerufen wie die Dorfkümmerer. Das Geld vom Land „wird gezielt im Wohnumfeld von Familien investiert, sei es in Familienangebote in Kita und Schulen, in Beratungsangebote oder in generationenübergreifende Freizeit- und Sportveranstaltungen in den Gemeinden des Landkreises“, so der Landrat in einer Mitteilung.

Dank der Mittel könnten bewährte Angebote fortgesetzt, Begonnenes weiterentwickelt und auch Neues geplant werden. So könnten sich Kindergärten laut Harald Zanker „als dörfliche Zentren weiterentwickeln und familienbezogene Angebote in ihrer Einrichtung etablieren“. Die im Oktober 2019 am Mühlhäuser Steinweg eröffnete Beratungsstelle für Menschen, denen Obdachlosigkeit droht, solle weitergeführt werden. Ein Ziel sei es, mit den zusätzlichen Mitteln vom Land „eine unabhängige Pflegeberatung auf den Weg zu bringen“, so de Landrat. Sie soll Betroffene über Angebote und Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen beraten.

Für das Landesprogramm hatte der Kreis 2018 eine große Zahl von Haushalten befragt. Daraus resultierte eine Sozialplanung, die Grundlage für die Förderung ist. Fortgeführt werden sollen mit den neuen Mitteln auch die Mikroprojekte, über die Kommunen, Vereine und andere Träger generationenübergreifende Veranstaltungen organisierten.

Fördermittel für Projekte können noch bis 6. März beantragt werden. Weitere Informationen dazu online: www.unstrut-hainich-kreis.de