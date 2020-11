Mehr Infizierte in Kliniken im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Landkreis werden mehr Menschen mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt als noch am Dienstag. Stand Mittwoch sind in den hiesigen Kliniken 29 Infizierte aufgenommen. Für Dienstag meldete das Landratsamt noch 25 Patienten. Zudem wurde am Mittwoch eine weitere Person gemeldet, die mit einer Infektion verstorben ist. Damit sind seit Beginn der Pandemie in der Region 13 Menschen gestorben.

Auch die Zahl der Genesenen steigt. Am Mittwoch galten weitere 41 zuvor infizierte Personen wieder als gesund. Die Gesamtzahl der Genesenen betrug damit 351. Insgesamt wurden am Mittwoch 210 Infizierte gemeldet. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 869 Menschen.