Mehr Licht für Mühlhausen

Mühlhausen. Mühlhausens Ratsmitglieder wollen es in der Stadt wieder heller werden lassen. Diese Punkte hält man für besonders wichtig.

An sicherheitsrelevanten Punkten soll es in Mühlhausen heller werden. Mit Beginn der Energiekrise 2022 hatte die Stadt die Straßenbeleuchtung reduziert und historische Gebäude nicht mehr angestrahlt. Auf einen Einwurf von Roland Reichenbach (CDU) hin in der März-Sitzung des Rates, war zumindest die Marienkirche wieder beleuchtet worden.

Nun soll es generell heller werden. „Helligkeit schafft Sicherheit“, sagte Uwe Seeber (Bürgerliste), der dem Rat die Idee vortrug. In der Stadt gebe es „einige dunkle Ecken.“

Trotz konträrer Diskussion in den Ausschüssen fiel der Beschluss einstimmig. Welche Punkte „sicherheitsrelevant“ sind, darüber soll laut Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) der Präventionsrat mitbefinden.