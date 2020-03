Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen: Familien in den Mittelpunkt rücken

Das Mehrgenerationenhaus soll den Schwerpunkt auf Familien ausweiten. Das sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) am Dienstagabend, als das Konzept für das Haus vorgestellt wurde. Derzeit hat das Haus mit dem Namen Geschwister Scholl, das generationenübergreifend Angebote vorhält, 52 Stunden die Woche geöffnet – dienstags bis samstags.

Montags und sonntags gibt es keine offiziellen Öffnungszeiten, aber ein Nutzungsrecht. Laut Antje Baumert, der Leiterin des zuständigen Fachdienstes Soziales bei der Stadtverwaltung, zähle man zwischen 25 und 30 Vereine zu den ständigen Nutzern. „In dem Haus passiert eine Menge; das kriegt nur niemand mit“, meint Bruns und fordert mehr Öffentlichkeitsarbeit, um das Image zu verbessern.

Offene Kinder- und Jugendarbeit derzeit „ausschließliche“ Aufgabe

Derzeitige Aufgabe sei „ausschließlich“ die offene Kinder- und Jugendarbeit. Mindestens 29 Stunden pro Woche ist das Haus dafür geöffnet. Ab 6. April will man das Haus einheitlich bis 20 Uhr offen halten und den Schließtag in den Ferien von Montag auf Samstag verlagern. Nicht mehr Quantität an Veranstaltungen wolle man ins Haus holen, sondern mehr Qualität.

Schon in den vergangenen Monaten hätte man zahlreiche Veranstaltungen externer Organisatoren ins Haus geholt. Darüber hinaus genieße der offene Treff – ob nun von Jugendlichen, aber zunehmend von jungen Müttern mit Babys und Kleinkindern – enormen Zulauf.

Die Ideen, die das MGH-Team entwickelt hat, sind vielfältig: von einem Rückzugsraum für Jugendliche über mehr Sportangebote, vom Nähcafé zum regelmäßigen Baby-welcome-Brunch zum Großelternstammtisch. „Der Mühlhäuser soll von klein auf mit dem Mehrgenerationenhaus in Kontakt kommen“, meint Baumert.

Nutzer wünschen sich neue Küche und Akustikdecke

Die Nutzer wünschten sich in einer Abfrage im vergangenen Jahr eine neue Küche, eine Akustikdecke, einen umgestalteten Eingangsbereich – und einen Jugendclub in der ehemaligen Kinderbibliothek. „Das Gebäude kann separat vom Haupthaus genutzt werden. An Angeboten für 14- bis 27-Jährige fehlt es in der Stadt“, meint Dirk Anhalt vom Verein Musik und Kultur in Mühlhausen (Muk).

Aufgabe sei es auch, das Außengelände umzugestalten. Während es Bruns gerne „möglichst autofrei“ hätte, weil er sich davon „eine höhere Aufenthaltsqualität für Familien“ verspricht, sich auch ein Café vorstellen kann, forderten die Senioren Dienstagabend auf dem Hof Parkmöglichkeiten für Menschen, die nur noch eingeschränkt mobil sind.

Fahrstuhl soll bis Juni eingebaut sein

„Es kommen immer wieder Leute, die sagen: Wenn wir irgendwo in der Umgebung parken und herlaufen müssen, dann können wir bald gar nicht mehr an den Veranstaltungen teilnehmen“, sagt Pera Suckrau von der Seniorenvertretung. Der vom Behinderten- und Seniorenverband seit Jahren geforderte Fahrstuhl soll bis Juni eingebaut sein – rund ein Jahr nach dem Baubeginn und damit deutlich später als erwartet.

Für Juliana Thormann vom Förderverein für das Scholl-Haus kommt die Konzeptvorstellung recht spät. „Die Ideen der Nutzer wurden schon im vergangenen Sommer eingesammelt; wir als Förderverein haben schon lange darauf gewartet, dass das Konzept vorgestellt wird.“