Meldestart für Berufliche Gymnasium in Mühlhausen

Mühlhausen. Am Montag kann man sich für den Besuch des Beruflichen Gymnasiums in Mühlhausen anmelden. 90 Plätze sind zu vergeben. Was passiert, wenn es mehr geeignete Bewerber als Plätze gibt?

Als Alternative zu einem der ab Klasse 5 arbeitenden Gymnasien der Region sieht sich das Berufliche Gymnasium auf dem Berufsschulcampus. Montag beginnt die Anmeldung für alle, die vor wenigen Wochen das Halbjahreszeugnis der Klasse 10 in Händen gehalten haben.

Wer wechseln will, sollte gute Noten in den Hauptfächern oder zumindest die Empfehlung seiner Schule mitbringen, sagen Kathrin Seyfert und Marika Werner, Lehrerinnen am Beruflichen Gymnasium. „Bei uns kommen die jungen Leute nicht in fest gefügte Gruppen; alle sind neu, müssen sich finden – und beginnen zusammen mit dem Erlernen der zweiten Fremdsprache, die an Regelschulen nicht gefordert ist.“

Rund 90 neue Elftklässler wolle man im Herbst einschulen. Sie kommen aus dem gesamten Nordthüringer Raum – und selbst aus Greiz – können wählen zwischen den Fachrichtungen Gesundheit/Soziales, Technik und Wirtschaft. Den größten Andrang habe es zuletzt bei Gesundheit und Sozialem gegeben, in der Zwischenzeit aber habe Wirtschaft stark aufgeholt. Technik, vor rund 15 Jahren die am stärksten nachgefragte Richtung, bringe den intensiven Kontakt mit Informatik, Programmieren und Programmiersprachen. „Unabhängig von der gewählten Fachrichtung kann man mit dem Abitur nach den drei Jahren bei uns alles studieren, was man will, jede Ausbildung beginnen“, sagt Seyfert.

Gibt es mehr Bewerber, die den Zugangsvoraussetzungen entsprechen, soll es einen Auswahltest geben. Wann die Unterlagen nächste Woche abgegeben werden, spielt bei der Verteilung der Plätze keine Rolle.

Anmeldezeiten zwischen 13. und 18. März: Montag bis Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 11 Uhr, Sondershäuser Landstraße 39, Mühlhausen. Näheres auf www.beruflichesgymnasium.de