Menschen mit psychischen Problemen kommen oft zu spät ins Mühlhäuser ÖHK

Durch die Corona-Pandemie ging für viele Menschen ein Teil ihrer alltäglichen Lebensstrukturen verloren – psychische Probleme können die Folge sein. Das merken auch die Ärzte des Ökumenischen Hainich-Klinikums (ÖHK) in Mühlhausen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Seit Monaten kommen immer mehr Patienten, die mit der aktuellen Situation nicht zurechtkommen. Auffällig sei, dass sich viele von ihnen derzeit erst dann Hilfe holen, wenn gar nichts mehr geht. „Sie kommen oft zu spät zu uns“, sagt die stellvertretende ärztliche Direktorin, Katharina Schoett. Noch vor Corona kamen die Patienten meistens dann, wenn es ihnen nicht gut ging. Jetzt werde eine Behandlung erst nach oder kurz vor einem Nervenzusammenbruch in Betracht gezogen. Komme ein Patient in einem solch labilen Zustand, mache das eine Behandlung nicht nur schwieriger, sondern auch langwieriger.

Scheu vor dem Schritt in die Therapie aus Angst vor dem Corona-Virus

Dass Menschen mit psychischen Problemen derzeit den Schritt in die Therapie scheuen und ihn damit oft zu spät gehen, liege auch an der Angst, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, berichtet Synan Al-Hashimy, Chefarzt der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie. „Viele verharren gerade und warten ab, wie es weitergeht.“

Wer per se schon ängstlich und unsicher ist, der verkrafte den aktuellen sozialen Druck nur schwer. Vereinstreffen, Sportverabredungen und Kaffeekränze fallen weg, Jobunsicherheit, finanzielle Sorgen und persönliche Probleme rücken in den Vordergrund. „Das ist, als würde man versuchen zu laufen, aber es fehlt ein Bein“, sagt Al-Hashimy. Dazu komme die Angst vor der Pandemie selbst. Die wirke auf viele Menschen angsteinflößend und unheimlich. „Es ist eine Erkrankung an der man potenziell sterben kann und die nur wenig erforscht ist“, sagt der Chefarzt.

Er hoffe nun darauf, dass sich Menschen mit psychischen Erkrankungen allmählich an den Gedanken gewöhnen, dass kein sofortiges Ende der aktuellen Situation in Sicht ist. „Die Leute denken im Moment nicht in Monaten“, sagt Al-Hashimy. Das lasse sie abwarten.

Bei Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist Corona-Krise kaum ein Thema

Bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist die Corona-Krise kaum ein Thema, sagt Fritz Handerer, ärztlicher Direktor im ÖHK und Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Sie meistern die Situation erstaunlich gut.“ Zwar sei der Therapiebedarf nach wie vor hoch, das hänge aber nicht mit der Pandemie zusammen. Dass sich die Jüngeren nicht wesentlich von der Corona-Krise beeindrucken lassen, liege auch daran, dass sie noch keine finanziellen Sorgen kennen und sich auch mit den Folgen einer Infektion eher weniger auseinandersetzen, erklärt der Arzt.

Mit den Schulschließungen im Frühjahr sei zudem ein großes Konfliktpotenzial in den Familien weggefallen und auch jetzt liege der Fokus weniger auf dem Leistungsdruck. Auch den Abbruch ihrer sozialen Kontakte stecken die Jugendlichen „erstaunlich“ gut weg. „Es ist heute nicht mehr so, dass sich junge Leute unbedingt auf der Straße treffen müssen. Sie pflegen ihre Kontakte vor allem über soziale Medien“, sagt der Psychologe. Für ihn sei es fast schon bedenklich, dass die Pandemie an der jüngeren Generation so unproblematisch vorbeigehe. „Die größere Katastrophe wäre es, wenn man ihnen ihr Handy wegnehmen würde“, sagt Handerer.

Trotz oder gerade wegen der aktuell schwierigen Situation arbeiten sämtliche Bereiche des ÖHK mit voller Kapazität. „Gerade jetzt müssen wir die Maximalversorgung in der Psychosomatik aufrechterhalten“, sagt Katharina Schoett. Wer Hilfe braucht, könne dort immer auf bewährte Behandlungsstrukturen setzen. Damit keine Abteilung im Ernstfall schließen muss, machen alle Patienten vor der Aufnahme einen Corona-Schnelltest. Für den Fall einer Infektion hält das ÖHK einen isolierten Bereich vor. „Wir suchen uns unsere Patienten nicht aus. Wir helfen dem, der Hilfe braucht – egal in welchem Zustand“, so Schoett.