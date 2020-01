Menteroda Ende 2020 schuldenfrei

Zum Jahresende 2020 wird die Gemeinde Menteroda komplett schuldenfrei sein. Davon geht Bürgermeister Martin Wacker (parteilos) aus, der dem Gemeinderat nun den Haushalt für das laufende Jahr zur Abstimmung vorlegte. Die erfolgte einstimmig.

Finanziell steht Menteroda auf soliden Beinen. Vor allem höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer ermöglichen Investitionen ohne die Aufnahme von neuen Krediten. Große Sprünge seien damit allerdings nicht drin, sagte Wacker. Bereits 2007 verzichtete die Gemeinde auf Kredite. Seit Gründung der Einheitsgemeinde am 1. August 1996 kann die Pro-Kopf-Verschuldung so von 633 Euro (bei damals 2875 Einwohnern) auf null heruntergefahren werden. Knapp 1,8 Millionen Euro wurden in den 24 Jahren getilgt.

Das Haushaltsvolumen für 2020 beträgt mit 2,9 Millionen Euro etwa 200.000 Euro über dem des Vorjahres. „Wir schaffen einen ausgeglichenen Haushalt trotz gesunkener Landeszuweisungen und gestiegener Umlagen“, so Wacker. Zwar steigen die Gewerbesteuereinnahmen laut Plan auf 800.000 Euro. Aber die Schlüsselzuweisungen vom Land sinken um mehr als 56.000 Euro auf 291.000 Euro. Für Kreis- und Schulumlage muss die Gemeinde 91.000 Euro mehr an den Landkreis abdrücken, insgesamt 793.000 Euro. Nach den Personalausgaben ist das der größte Posten.

Im Vermögenshaushalt, der mit 132.000 Euro abschließt, sind Ausgaben für Baumaßnahmen die größten Posten. In Menteroda soll die Planung der Straße von der Holzthalebener Straße zur Keulaer Straße (hinter der Feuerwehr) auf den Weg gebracht werden. 15.500 Euro sind dafür veranschlagt. Kommendes Jahr soll dann Baubeginn sein. Die Straße soll das Neubaugebiet mit den Einkaufsmärkten verbinden.

In Kleinkeula ist die Sanierung der Zufahrt zur Feuerwehr vorgesehen. In Sollstedt sollen für 20.000 Euro die Fenster auf dem Saal der Begegnungsstätte erneuert werden und der Saal der Gemeindeschänke in Urbach soll für 4000 Euro renoviert werden.

Außerdem sollen 7.000 Euro in neue Ausrüstung im Bereich Brandschutz investiert werden. Dabei geht es vor allem um die Systemtrenner der Feuerwehr, die bei der Entnahme von Wasser aus dem Netz den Trinkwasserschutz gewährleisten und vorgeschrieben sind.

In den Um- und Ausbau des kommunalen Kindergartens Menteroda wird weiter investiert Foto: Alexander Volkmann

Weiterhin investiert wird auch in den Umbau des Kindergartens. Seit Oktober 2017 laufen die Bauarbeiten zur Kapazitätserweiterung von 75 auf nun 100 Plätze über das Investitionsprogramm des Landes. Der Umbau der Waschräume ist 2019 abgeschlossen worden, auch eine neue Heizungsanlage wurde eingebaut. Nun hat die Sanierung der Trinkwasseranlage begonnen. Eigenmittel von 61.455 Euro für die Gesamtsumme von gut 200.000 Euro kommen von der Gemeinde. Auch die Ausstattung der Spielplätze wird verbessert. 2000 Euro sind dafür eingestellt, die über die Infrastrukturpauschale gedeckt sind.

Größere Investitionen sind in den Folgejahren für die Erschließungsstraße im Wohngebiet Pöthener Weg geplant. Für alle Maßnahmen sollen Fördermittel beantragt werden, auch über das Leader-Programm. Um den Eigenanteil dafür zu decken, sei es laut Wacker nicht schlecht „ein paar Euro auf der hohen Kante“ zu haben. Für die Ortsteile sind auch 2020 Zuwendungen in Höhe von jeweils 600 Euro (Kleinkeula, Sollstedt, Urbach) vorgesehen sowie in Höhe von 1400 Euro für Menteroda.

Weil die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt seit 2017 gesichert ist, hatte sich die Gemeinde in den Vorjahren von der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreien lassen. In diesem Jahr sei der Antrag dafür, vorausgesetzt einer positiven Prüfung, nicht mehr nötig.

Die Verbindung zwischen Holzthalebener Straße und Keulaer Straße soll als Fahrbahn mit Gehweg ausgebaut werden. Foto: Alexander Volkmann

Aus der allgemeinen Rücklage werden in diesem Haushaltsjahr 47.500 Euro entnommen. In der Rücklage befinden sich zum Jahresende dann 437.500 Euro, so der Plan. Etwa 200.000 Euro könnten dieses Jahr noch dazu kommen. „Ein sehr gutes Ergebnis, weshalb wir in 2020 keine Probleme bekommen dürften“, sagte Wacker. Gewerbesteuereinnahmen habe es in nicht erwarteter Höhe gegeben. „Wir sollten jedoch sinnvoll mit dem Geld umgehen“, so der Bürgermeister, „weil die wirtschaftlich gute Lage auch kippen kann.“ Die Haupteinnahmequelle der Gemeinde könne schnell rückläufig werden.

Gemeinderatsmitglied Thomas Spallek (CDU) regte an, einen größeren Teil der Rücklage sinnvoll zu investieren, zumal die Zinslage gerade gut sei. Wenn es zu einer Gebietsreform komme, würden gerade die schuldenfreien Gemeinden nicht unbedingt als Gewinner dastehen, befürchtet er.

Im Stellenplan der Verwaltung für 2020 sind 23,65 Stellen festgeschrieben. Es gibt in diesem Jahr drei Neueinstellungen, so im Bauamt, im Einwohnermeldeamt sowie im Liegenschaftsamt. Drei Mitarbeiter verlassen die Verwaltung in den Ruhestand.

1950 Einwohner hat die Gemeinde aktuell, Tendenz leicht fallend, obwohl die Geburtenzahlen konstant sind, so der Bürgermeister.