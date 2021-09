Künftig werden rund 100.000 Kubikmeter Kalilauge von der Halde Menteroda ins Stapelbecken Wipperdorf transportiert. Dieter Kersting (Gesellschafter Menteroda Recycling) und Projektleiter Jürgen Göttermann (LMBV) sowie dessen Stellvertreter André Schallau (von links) sahen sich in der Steuerungswarte in Menteroda um.

Menteroda: Laugenleitung durch drei Landkreise geht in Betrieb

Menteroda. Die Haldenabwässer aus Menteroda fließen künftig in Stapelbecken Wipperdorf.

Rund 400.000 Kubikmeter Kalilauge werden gegenwärtig jährlich in den Nordthüringer Fluss Wipper eingeleitet – Rückstände von insgesamt fünf Kalihalden der Region. Mit Inbetriebnahme der Laugenleitung von Menteroda zum Stapelbecken nach Wipperdorf steigt die Fracht künftig um weitere 100.000 Kubikmeter Lauge.

Eine Alternative zur Einleitung gebe es derzeit nicht, sagten Thüringens Umweltstaatssekretär Olaf Möller (Grüne) und Bernd Sablotny, Geschäftsführer des Bergbausanierers Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV), am Dienstag am Rande der symbolischen Inbetriebnahme der Leitung in Menteroda. Eine Eindampfungsanlage etwa sei zu energieintensiv und derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar.

So werden Menterodas Haldenabwässer nun über 13,5 Kilometer Länge durch drei Landkreise gepumpt, beginnend im Norden des Unstrut-Hainich-Kreises an Friedrichsrode (Kyffhäuserkreis) vorbei durch den Wald nach Wipperdorf im Landkreis Nordhausen, von wo aus die Einleitung unter Einhaltung der Grenzwerte erfolgt.

Von 1906 bis 1999 wurde in Menteroda Kalisalz abgebaut. Auf der halde (im Hintergrund) türmen sich 45 Millionen Tonnen Rückstände. Foto: Alexander Volkmann

Seit 2014 war der Bauherr, die LMBV, im Planungs- und Genehmigungsverfahren. 2019 war Baustart. Auf rund zwölf Kilometer wurde in offener Bauweise gebaut. Ein Geländesprung von 100 Meter am Dün sowie die Unterquerung der Bahnstrecke Halle-Kassel mussten realisiert werden.

Umweltschutzaspekte spielten bei dem 14-Millionen-Euro-Projekt eine wichtige Rolle. Immerhin ist der Salzgehalt immens, rund 150 Gramm pro Liter. Selbst kleinste Beschädigungen an der dünnen Aluminium-Lecküberwachung der Kunststoffrohre würden erfasst und lokalisiert, hieß es. Das System riegle dann automatisch ab.

Vorerst fließt zum Test von Leitung und Bauwerken Brauchwasser statt Lauge durch die Rohre. Der Normalbetrieb ist für das zweite Halbjahr 2022 vorgesehen. Nach Einschätzung der LMBV sei dann die Kapazität unter Tage erschöpft, was den Bau der Leitung eigentlich notwendig machte. Denn bislang wurden die salzhaltigen Abwässer, die sich durch Regen am Fuß der Halde sammeln, in die Grube Volkenroda eingeleitet. Das war über zwei Tiefbohrungen mit einer Tiefe von bis zu 1055 Meter möglich, da die Schächte mittlerweile alle verwahrt sind.

Das Stapelbecken in Menteroda. Foto: Alexander Volkmann

Die Haldensickerwässer werden vorher konzentriert, damit sie ihre Funktion der Stabilisierung erfüllen und nicht etwa umgebende Salzvorräte auflösen. Die Flutung wird über Sonden und Messungen überwacht, auch seismische Aktivitäten werden analysiert. Anhand der Auswertung wurde das Ende der Flutungsphase für kommendes Jahr abgeschätzt.

Durch Renaturierung konnte Haldenabwasser reduziert werden

Rund 45 Millionen Tonnen Rückstände aus dem ehemaligen Kalibergwerk Volkenroda lagern auf der Halde Menteroda. Nach mehr als 25 Jahren Haldenbewirtschaftung, -überdeckung und Begrünung sei es hier gelungen, die anfallende Menge auf rund 100.000 Kubikmeter zu reduzieren. Das entspricht etwa der Hälfte der ursprünglichen Menge. Die Renaturierung übernimmt die Menteroda Recycling GmbH, dessen Geschäftsführer Uwe Trautvetter seit Jahresbeginn ist. Wann genau die Arbeiten beendet sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Für die Zeit danach bleibt der LMBV die Aufgabe der Laugenwirtschaft sowie der Gefahrenabwehr, wie etwa durch Setzungen.

Seit rund 25 Jahren wird die Kalihalde in Menteroda renaturiert. Foto: Alexander Volkmann

Bei der Einleitung in die Wipper bleibt das Abwasser der Halde Bischofferode der größte Posten, wie LMBV-Chef Sablotny sagte. Weil diese noch nicht abgedeckt ist, fällt hier mehr als die Hälfte der gesamten Laugenmenge an. Problematisch könnten die langanhaltenden Trockenperioden werden. Führt die Wipper wenig Wasser, darf weniger eingeleitet werden. Das könnte im Extremfall bedeuten, dass das 620.000-Kubikmeter Reservoir in Wipperdorf nicht mehr ausreicht.