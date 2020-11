Menteroda plant Haushalt für 2021

Noch im Dezember soll der Gemeinderat in Menteroda über den neuen Haushaltsplan für das kommende Jahr entscheiden. Vorgesehen sind als größte Posten, laut Verwaltungsvorlage, mehrere Investitionen im Ortsteil Menteroda. Bauarbeiten sind unter anderem an der Trauerhalle für 30.000 Euro geplant, der Saal der Gemeindeschänke soll einen neuen Anstrich bekommen. In der Robert-Bosle-Straße soll der Gehweg auf rund 300 Meter Länge erneuert werden. Dafür sind Ausgaben von 110.000 Euro vorgesehen. Im letzten Bauabschnitt der Sanierung des Kindergartens sollen 25.000 Euro in Schallschutzmaßnahmen fließen. Das gehöre auch zum Arbeitsschutz für die Erzieherinnen und Erzieher, sagte Bürgermeister Martin Wacker (parteilos). Das Großprojekt Umbau Kindergarten sei damit beendet. Der Haushaltsplan für 2021 sei ausgeglichen. Allerdings erhöhe sich durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde die zu zahlende Kreisumlage und es gebe weniger Zuweisungen vom Land.

In diesem Jahr konnte die Gemeinde rund 220.000 Euro investiert. Trotz der Corona-Pandemie werde der Plan für die Gewerbesteuereinnahmen erfüllt, so der Bürgermeister. Mit 800.000 Euro hatte die Gemeinde im Haushaltsplan für 2020 kalkuliert.