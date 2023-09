Ein Geländewagen stand in Flammen (Symbolbild).

Mercedes-Geländewagen in Flammen gibt Polizei Rätsel auf

Wendehausen. Unbekannte haben einen Mercedes-Geländewagen gestohlen und im Unstrut-Hainich-Kreis angezündet.

Ein Mercedes-Geländewagen ist am Sonntag nahe der Ortslage Wendehausen (Unstrut-Hainich-Kreis) auf dem Kolonnenweg in Richtung Großburschla angezündet worden. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, sah die Polizei, dass am Fahrzeug die Räder fehlten.

Das Fahrzeug wurde ersten Erkenntnissen nach gestohlen und von Unbekannten danach entzündet. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort unter anderem DNA-Spuren.

