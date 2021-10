Merseburger Dom-Musik zu Mühlhäuser Marienkonzert

Mühlhausen. Ein festlicher Konzertabend beschließt den Tag der deutschen Einheit und vereint zwei Jubiläen.

Welch außerordentlich hohen Stellenwert die Kirchenmusik in Merseburg (Sachsen-Anhalt) genießt, konnten die Besucher eines Konzertabends am Tag der deutschen Einheit im Rahmen der Mühlhäuser Marienkonzerte erleben. Denn der Merseburger Chor „Cantiamo“ und Mitglieder der Merseburger Hofmusik auf Instrumenten historischer Mensur boten unter der Leitung von Domkantor Stefan Mücksch festliche Kirchenmusik aus England vom 17. bis 20. Jahrhundert.

Mühlhausens Stadtorganist Denny Ph. Wilke durfte die eigens aus dem Merseburger Dom mitgebrachte Truhenorgel erklingen lassen und stimmte das Publikum zugleich mit dem für Orgel-Solo bearbeiteten Grand Hallelujah aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel (1685-1759) ein. Es folgten Kompositionen von George Dyson (1883-1964), Bob Chilcott und John Tavener (1944-2013) für den zweistimmigen Frauenchor und Orgel.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gekrönt wurde das hochkarätige Konzertereignis mit Händels Werk „O praise the Lord with one consent“ durch Ausführende beider Ensembles und die Solisten Elisabeth Mücksch (Sopran), Stephan Scherpe (Tenor) und Michael Gransee (Bass) sowie Denny Wilke.

Das Festkonzert verband musikalisch in beeindruckender Weise die Jubiläen „800 Jahre Marienkirche Mühlhausen“ und „1000 Jahre Kaiserdom Merseburg“, in dem die Gastensemble beheimatet sind.

Das Mühlhäuser Publikum konnte sich überaus glücklich schätzen, die Musiker hier überhaupt begrüßen zu dürfen. Zeitgleich wurde an diesem Wochenende nämlich die Weihe der Kathedrale vor 1000 Jahren auch mit der Weihe einer neuen Glocke in dem Saale-Städtchen gefeiert.

Denny Wilke begeisterte übrigens mit dem Chor „Cantiamo“ und Solisten bereits im Sommer an der Landegast-Orgel im Merseburger Dom mit einem ähnlichen Programm zur musikalischen Abendandacht „Evening Service“.

Begrüßt wurden die Konzertgäste am Sonntagabend zunächst von Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD): „Der 3. Oktober 1990 war ein besonderer Tag, an dem die beiden deutschen Staaten nach großen Unsicherheiten zusammengegangen sind.“ So wolle man an diesem Tag vor allem an die Menschen erinnern, die im November 1989 auf die Straße gegangen seien und die Einigung vorbereitet hätten. „Das war die Stunde der Freiheit und der mutigen Bürger.“

Die erkämpfte Freiheit sei ebenso nicht selbstverständlich wie Demokratie und Frieden. So könne man dankbar sei, was alles in den letzten 30 Jahren passiert und geschaffen worden sei.

Den Tag der Einheit begingen die Partnerstädte Münster und Mühlhausen gemeinsam – und das bereits zum siebenten Mal. Persönliche Erinnerungen an die „ZwischenZeiten“ um das Jahr 1989 standen anknüpfend an die Ausstellung des Fotografen Michael Kerstgens im Mittelpunkt des Festakts am Samstagabend in der Stadtbibliothek Jakobikirche.

In der von Journalistin Iris Henning moderierten Gesprächsrunde richteten Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), die Bürgermeisterin von Münster, Angela Stähler (CDU), Falk Walther, Ehrenbürger und Initiator der lokalen revolutionären Veränderungen im Herbst 1989, sowie Musiker Christian Georgi den Blick aber vor allem auch nach vorn. Mühlhausen und Münster verbindet seit September 1990 eine Städtefreundschaft.