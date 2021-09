Landrat Harald Zanker, Rebecca Vangangelt vom Regionalmanagment Nordthüringen und Axel Wieczorek von Says-Marketing (von links nach rechts) zeigen das Plakat zur BBK-Messe auf dem Berufsschulcampus in Görmar.

Messe für Beruf, Bildung und Karriere: 63 Aussteller in Görmar

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Messe für Beruf, Bildung und Karriere findet am 25. September auf dem Berufsschulcampus Unstrut Hainich in Görmar statt. Was erwartet die Gäste.

Die Messe für Beruf, Bildung und Karriere (BBK) wird am 25. September auf dem Berufsschulcampus Unstrut-Hainich in Görmar geboten. 63 Aussteller präsentieren sich, machen auf Chancen in ihren Unternehmen aufmerksam.

Wie Landrat Harald Zanker (SPD) sagt, habe man sich in diesem Jahr entschieden, Kurzfilme produzieren zu lassen. Die Videos, die auf verschiedenen Internetplattformen ausgestrahlt werden, zeigen die teilnehmenden Unternehmen. Zeitgleich gibt es eine kurze Erklärung zu den Berufsbildern und Hinweise auf die Messe. In den kurzen Beiträgen könne man deutlich mehr Informationen als auf einem gedruckten Plakat unterbringen. Hinzu käme, dass die Kurzfilme zielgruppenorientiert ausgestrahlt werden können, meint Axel Wieczorek, der die Messe für die Firma Says-Marketing mit dem Landkreis organisiert.

Die Veranstaltung sei aus der Idee entstanden, die Gruppe der Heimkehrer anzusprechen. Weil die Bildungsmesse im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, habe man die Ausbildungsangebote später in die BBK integriert, auch deshalb fänden sich inzwischen immer mehr Ausbildungsstellen an diesem Tag. Vorrangig sei es aber das Ziel, alle zu erreichen, die gern in ihre Heimat zurückkehren möchten. Laut Organisator Wieczorek gebe es keine Branche mehr, die nicht nach Mitarbeitern ist sucht. Selbst wenn jeder potenzielle Azubi auch einen Ausbildungsplatz besetzten würde, könne der Bedarf der Wirtschaft im Landkreis immer noch nicht gedeckt werden. Viele Unternehmer suchen deshalb nach Rückkehrern, denen sie Aufstiegschancen bieten.

Kostenfreien Zutritt aufs Messegelände erhalten all diejenigen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Testangebote gibt es vor Ort. Landrat empfiehlt, die Messe nicht nur in den Vormittagsstunden zu besuchen, sondern den Zeitraum zwischen 10 und 15 Uhr auszunutzen, um Andrang zu vermeiden.