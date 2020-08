Messe soll Fachkräfte in den Unstrut-Hainich-Kreis locken

Die Fachkräftemesse findet am 26. September in den Beruflichen Schulen Mühlhausen statt. Dieses Archivbild stammt aus Vor-Corona-Zeiten.

Die erste Fachkräftemesse seit den Corona-Einschränkungen findet am Samstag, 26. September, in der Sporthalle der Beruflichen Schulen Mühlhausen statt. Unter dem Titel „Beruf. Bildung. Karriere. – Jobs in der Region“ (BBK) präsentieren sich mehr als 60 Aussteller. Diese suchen Fachkräfte, Azubis, Minijobber, Quereinsteiger, Praktikanten, Studenten und Weiterbildungsinteressierte.

Wie das Landratsamt mitteilt, will der Unstrut-Hainich-Kreis mit dieser Messe dazu beitragen, dass verstärkt Fachkräfte in der Region ausgebildet und angestellt werden. So wolle man dem Fachkräftemangel aktiv entgegenwirken, denn soziodemografisch betrachtet, stünden künftig nicht mehr ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung. Das breite Spektrum an Ausbildungsplätzen für 2021 biete für jeden, der sein Geld in der Heimat verdienen möchte, attraktive Möglichkeiten.

Gern gesehen seien auch Heimkehrer, die die Gegend mangels attraktiver Arbeitsplätze vor Jahren verlassen haben, sowie Pendler, die jenseits der Kreis- oder Landesgrenzen ihr Einkommen erzielen.

Fachkräftemesse, 26. September, 10 bis 15 Uhr, Sporthalle der Beruflichen Schulen, Mühlhausen